समंदर के नीचे चलती-फिरती मौत

अमेरिका-इजरायल और ईरान 24 दिन से जंग लड़ रहे हैं. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तटीय इलाकों या आइलैंड पर हमला किया गया, तो वे फारस की खाड़ी के समुद्री रास्तों पर सी माइंस बिछा देंगे. अमेरिकी राष्ट्रपत डोनाल्ड ट्रंप ने दो दिन पहले ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट रूट नहीं खोला गया, तो वो ईरान के पावर प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे. ट्रंप की धमकी की डेडलाइन सोमवार की रात खत्म हो रही है.दुनिया की अहम शिपिंग रूट होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. आइए समझते हैं कि ईरान ने समंदर के अंदर कैसे बारूदी सुरंगें बना रखी हैं. इनका इस्तेमाल हुआ,तो अमेरिका और इजरायल को कितना नुकसान हो सकता है? क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के सी माइंस का तोड़ निकाल सकते हैं?