इजरायल और अमेरिका के पास क्या है इसका तोड़?
हां, अमेरिका और इजरायल के पास ईरान से कहीं ज्यादा मॉर्डन, एडवांस और बड़ी संख्या में नेवल माइंस (समुद्री बारूदी सुरंगें) हैं. ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट में बिछाने के लिए करीब 5,000-6,000 पारंपरिक सुरंगें हैं. टॉरपीडो या एंटी शिप क्रूज मिसाइलों के मुकाबले ये समुद्री बारूदी सुरंगें इस्तेमाल में ज्यादा आसान होती हैं. इनकी तैनाती भी आसानी से की जा सकती हैं. हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस की सप्लाई होती है; लिहाजा यहां अगर ईरान ने सी माइंस एक्टिव कर दी और अमेरिका ने काउंटर अटैक किया, तो आर्थिक नुकसान तमाम देशों को झेलना होगा.