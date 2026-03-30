इजरायल या ईरान कौन कितना कामयाब

मिडिल ईस्ट में इजरायल ने अपने दोस्त अमेरिका की मदद से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. इस जंग में ईरान को काफी नुकसान हुआ है. उसे अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खोना पड़ा. ईरान के एनर्जी प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है. एक महीने स्कूल-कॉलेज,पार्क, मॉल सब बंद पड़ा है. इस जंग के चलते दुनिया में फ्यूल क्राइसिस हो गया है. तेल-गैस की सप्लाई रुकने से महंगाई बढ़ने की आशंका है. वहीं, दूसरी ओर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है इन दोनों देशों के आम नागरिकों की जेब कैसी है? क्या ज्यादा हथियार रखने वाला देश ज्यादा अमीर है? या फिर जिनके पास सियासी ताकत है, उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है?