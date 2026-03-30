किसकी कितनी है GDP?
द ऑर्गनाइजेशन फॉर आइडेंटिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट (OICD) के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इजरायल की GDP $513.61 (513,611 मिलियन US डॉलर) बिलियन है.ये वर्ल्ड इकोनॉमी में इजरायल का हिस्सा 0.49% है. OICD के मुताबिक, 2026 में इजरायल की अर्थव्यवस्था 3.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 2025 में इजरायल की GDP ग्रोथ रेट 0.87% और 2023 में 1.83% थी. दूसरी ओर, ईरान की GDP $404.63 बिलियन (404,626 मिलियन US डॉलर) है. वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका हिस्सा 0.38% है. 2025 में ईरान की GDP ग्रोथ रेट 5% थी. 2026 में ईरान की GDP 0.31% की दर से बढ़ने का अनुमान है.