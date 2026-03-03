सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर

28 फरवरी से शुरू हुई ईरान की जंग का आज चौथा दिन है. ईरान जिन 13 देशों के खिलाफ लड़ रहा है वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों पर निर्भर हैं. गल्फ देशों (GCC) में सऊदी, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन अमेरिका के सबसे बड़े खरीदार हैं. मध्य पूर्व कुल अमेरिकी हथियार निर्यात का 33% से अधिक लेता है.