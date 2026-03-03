Israel Iran War 2026 Us Arms Exports Middle East Weapons Saudi Arabia Qatar Bahrain Egypt Muslim Countries Us Weapons Dependency 8328614
कौन कौन से मुस्लिम देश अमेरिका से हथियार खरीदकर अपनी रक्षा करवाते हैं, अब दांव पर सुरक्षा
ईरान पर अमेरिका और इजायल ने संयुक्त हमला 28 फरवरी की रात में किया, खामेनेई की मौत की पुष्टि 1 मार्च सुबह हुई. तब से ही ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर पलटवार किया. ईरान ने ये हमले अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए, ये वही देश हैं जो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, लेकिन अब इनकी सुरक्षा दांव पर लगी है.