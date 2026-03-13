कोई देश क्लस्टर बम से हमला करे तो?
अगर कोई देश क्लस्टर बम से हमला करता है, तो ये युद्ध से जुड़े दो बड़े समझौतों का उल्लंघन करता है. पहला समझौता- कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन्स (CCM). दूसरा समझौता- अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन.30 मई 2008 को आयरलैंड के डबलिन में CCM समझौता हुआ था. इसे 1 अगस्त 2010 से लागू किया गया. CCM के तहत क्लस्टर बमों को बनाना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना और खरीदना-बेचना पूरी तरह से बैन है. 2024 तक CCM को 148 देशों ने स्वीकार किया, लेकिन इनमें से 112 देशों ने ही इस पर साइन किए हैं. वहीं, जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून 1949 के तहत युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है, जो सैनिकों और आम लोगों में फर्क न कर सके.