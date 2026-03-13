आसमान से ये क्या गिरा रहा ईरान?

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग शुक्रवार को 14वें दिन में पहुंच चुकी है. ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजरायल पर पलटवार कर रहा है. बीते कुछ दिनों से ईरान आसमान से इजरायल पर ऐसे हथियारों से हमला कर रहा है, जिससे इजरायल परेशान हो गया है. इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक, ईरान ने इजरायल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे. ये जमीन से 7 किमी ऊपर हवा में टूटा, इससे 20 छोटे-छोटे बम निकले और करीब 8 km के दायरे में फैल गए हैं. एक बम का साइज 5-5 किलो है. आइए जानते हैं क्या होते हैं क्लस्टर बम? ये इतना खतरनाक क्यों? इससे इजरायल को कितना नुकसान हुआ? इसके इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों है?