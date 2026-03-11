सरकार ने उठाना शुरू किए एहतियाती क़दम

भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ ट्रेड डील की थी. इसकी एक शर्त ये थी कि भारत आगे रूस से तेल नहीं खरीदेगा. वेनेजुएला से अमेरिका कच्चे तेल की सप्लाई करेगा. लेकिन, जंग के बीच ट्रंप ने भारत को फिलहाल के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी है. रूस भी तेल बेचने को तैयार है. लेकिन, कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि रूसी तेल लेकर समंदर में फंसे तेल टैंकर पहले तो भारत की ओर बढ़ रहे थे. इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम में उछाल आने पर अब इस पर प्रीमियम भी देना पड़ सकता है. इसके बाद ख़बरें आ रही हैं कि कुछ तेल टैंकर दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर लौट हो रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाज़ार में अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.