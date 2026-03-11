अभी इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है कच्चे तेल की कीमत?
तेल के दामों पर नज़र रखने वाले द स्पेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक, कच्चे तेल के दाम में 30%, ब्रेंट क्रूड ऑयल में 26%, हीटिंग ऑयल में 22% और पेट्रोल में 14% का उछाल आया है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत पहले करीब 50–60 डॉलर प्रति बैरल थी. लेकिन, मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमत अभी 90 डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ गई है. तेल महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं. 2022 में यूक्रेन युद्ध के कारण $116 डॉलर तक क्रूड ऑयल पहुंचा था.