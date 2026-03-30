भूलकर भी न करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा रिफंड

घबराहट में लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे खुद ही अपनी टिकट कैंसल कर देते हैं. अगर आप अपनी मर्जी से टिकट रद्द करते हैं, तो एयरलाइन आपको रिफंड देने के लिए बाध्य नहीं है. इसके बजाय, एयरलाइन द्वारा उड़ान रद्द किए जाने का इंतजार करें. हमेशा ऐसे होटल चुनें जो चेक-इन से 24-48 घंटे पहले फ्री कैंसिलेशन की सुविधा देते हों. फ्लेक्स (Flex) फेयर चुनें. ये टिकट सामान्य से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इनमें नाममात्र चार्जेस पर टिकट रद्द करने या तारीख बदलने की आजादी होती है. IDFC फर्स्ट बैंक जैसे कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड फ्लाइट और होटल कैंसिलेशन पर 25,000 से 50,000 रुपये तक का ‘कैंसल फॉर एनी रीजन’ कवर देते हैं, जो इस तरह के संकट में संजीवनी का काम कर सकता है.