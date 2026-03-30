क्या है शर्त?
Probus में हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस की हेड सरिता जोशी ने कहा,ज्यादातर स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवरेज फ्लाइट कैंसिल होने के कारण पर निर्भर करता है. अगर कोई यात्री अचानक एयरस्पेस बंद होने के कारण दुबई, ईरान, कतर या पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में फंसा है तो ट्रिप डिले, ट्रिप इंटररप्शन या मिस्ड कनेक्शन बेनेफिट्स के तहत क्लेम स्वीकार किया जा सकता है. इसमें शर्त यह है कि पॉलिसी इवेंट से पहले खरीदी होनी चाहिए. उन्होंने कहा, अगर सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट और सशस्त्र संघर्ष के कारण ऑपरेशनल बाधा आती है, तो यह ट्रैवल इंश्योरेंस बेनिफिट्स के तहत कवर नहीं होता है.