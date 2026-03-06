पड़ोसियों से क्या बोला ईरान

ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने कहा कि तेहरान पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान करता है, लेकिन वह सिर्फ़ अपना बचाव कर रहा है.उन्होंने कहा, हमने आपके साथ मिलकर और डिप्लोमेसी के ज़रिए युद्ध से बचने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिकी-ज़ायोनी मिलिट्री हमले ने हमारे पास अपना बचाव करने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा है. हम आपकी सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं. हमारा मानना ​​है कि इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता इसके देशों की मिलकर की गई कोशिशों से ही हासिल की जानी चाहिए.