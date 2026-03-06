Israel Iran War Latest News Iranian Officials Said Israel Did Drone Strikes On Gulf Energy Sites Qatar Saudi Arabia Arrest Israeli Intel Spies Said American Journalist 8331912
Israel VS Iran: अरब देशों में नागरिक इलाकों पर इजराइल ने ड्रोन से हमले किये- ईरान का आरोप | सऊदी-कतर में बम धमाकों की साजिश में इजरायली जासूस गिरफ्तार
Israel VS Iran युद्ध के पांच दिन बीतने के बाद ईरान ने आरोप लगाया है कि अरब देशों में नागरिक जगहों पर ड्रोन हमले इजराइल ने किए हैं. ईरान ने इन हमलों को इलाकें में गुस्सा भड़काने और अरब देशों को तेहरान के खिलाफ जंग में खींचने की सोची-समझी कोशिश बताया है.