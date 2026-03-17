कैसे मर कर जिंदा हो जाते हैं टार्डिग्रेड्स

वैज्ञानिकों ने पाया है कि टार्डिग्रेड्स के पास एक ऐसी चीज़ है जो लगभग किसी सुपर पावर जैसी लगती है. पानी निकल जाने के दशकों बाद भी उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है. जब वे सूख जाते हैं, तो वे अपना सिर और अपने आठ पैर अंदर खींच लेते हैं, सिकुड़कर एक छोटी सी गेंद बन जाते हैं, और एक गहरी सुप्तावस्था में चले जाते हैं जो काफी हद तक मौत जैसी ही होती है. वे अपने शरीर का लगभग सारा पानी निकाल देते हैं और उनका मेटाबॉलिज़्म सामान्य गति के 0.01% तक धीमा हो जाता है. और अगर दशकों बाद उन्हें फिर से पानी में डाला जाए, तो वे फिर से जिंदा हो जाते हैं.