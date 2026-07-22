ठंडे बादल क्यों माने जाते हैं ज्यादा खतरनाक?
सैटेलाइट बादलों का तापमान सीधे नहीं मापते, बल्कि उनसे निकलने वाली इंफ्रारेड ऊर्जा के आधार पर उनका अनुमान लगाते हैं. जब बादलों की ऊपरी सतह का तापमान माइनस 60 से माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब होता है कि बादल वातावरण में बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं. ऐसे बादलों में तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की संभावना ज्यादा होती है. बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर ऐसे ही बेहद ठंडे बादल दिखाई दिए हैं, जो मानसून की मजबूत गतिविधि का संकेत माने जा रहे हैं.