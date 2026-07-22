70% भारत पर बादलों की चादर क्यों छाई?

ISRO के INSAT-3DR और INSAT-3DS सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों में देश के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से पर बादलों का विस्तार दिखाई दिया है. ये केवल सामान्य मानसूनी बादल नहीं हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में ये काफी घने और ऊंचाई तक विकसित हो चुके हैं. बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में बादलों का दायरा तेजी से बढ़ा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब इतनी बड़ी मात्रा में नमी वातावरण में मौजूद रहती है, तब लगातार बारिश और गरज-चमक वाले बादलों के बनने की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह है कि कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रहने का अनुमान लगाया जा रहा है.