ISRO में साइंटिस्ट-इंजीनियर बनने का शानदार मौका

अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और ISRO में नौकरी करने का सपना देखते हैं, तो आज आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC) ने साइंटिस्ट/इंजीनियर ‘SD’ के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती में अलग-अलग विषयों के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होगी.