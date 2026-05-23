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प्यार में मिला धोखा! टूटी..बिखरी, फिर भी नहीं हारी, फिल्मी है Giorgia Meloni की कहानी, हिंदी मूवी के सारे प्लॉट हैं मौजूद
The Real Story of Giorgia Meloni: साल 1976 को इटली की राजधानी रोम में एक महिला अस्पताल में अबॉर्शन के लिए आती है. लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है. 15 मई 1977 को वो एक बेटी को जन्म देती है, नाम होता है Giorgia Meloni. इटली की पीएम मिलोनी की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिस जानकर आप हैरान हो जाएंगे.