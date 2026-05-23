मां की कर्जदार है जॉर्जिया

जॉजिया ने अपनी किताब ( I am Giorgia, My Routs My Principals) में लिखा- मैं अपनी मां के गर्भ में थी जब वो अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई थीं. लेकिन बाद में उनका मन बदल गया. उन्होंने अपना गर्भ नहीं गिराया. मैं अपनी मां की कर्जदार हूं. जार्जिया के पैदा होने के एक महीने बाद ही उनकी मां का तलाक हो गया. जार्जिया के पिता ने घर छोड़ दिया और स्पेन जाकर दूसरी शादी कर ली. फिर जार्जिया के घर में आग लग गई. आर्थिक हालात खराब और खराब होते चले गए. इस दौरान वो सिर्फ तीन साल की थीं. अपना पेट भरने के लिए जार्जिया ने बहुत मेहनत की. यहां तक की बच्चों की केयर टेकर तक का काम किया.