किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिख सकता है?
अगर ट्रॉपिकल सिस्टम भारत की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसका असर बंगाल की खाड़ी से जुड़े राज्यों पर दिखाई देगा. इसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ सकती है. कई ऐसे इलाके जहां जुलाई में अब तक कम बारिश हुई है, वहां राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जिन क्षेत्रों में पहले से जलभराव की समस्या रहती है, वहां भारी बारिश नई चुनौती भी बन सकती है. इसलिए स्थानीय प्रशासन मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए हुए है.