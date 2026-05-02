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क्या पानी में डूबते वक्त वाकई में जान बचाती है लाइफ जैकेट? कितनी सेफ होती है, कब नहीं करती आपकी सुरक्षा
मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में डूबते वक्त लाइफ जैकेट पहनी हुई मां ने अपने 4 साल के बेटे को भी सीने से लगाकर कसकर पकड़ रखा है. जैसे दुनिया की हर आफत से उसे बचा लेगी. पानी बढ़ता गया लेकिन मां की पकड़ ढीली नहीं हुई. जब दोनों के शव मिले, तब भी मां अपने बेटे को उसी तरह बाहों में थामे थी.