दो तरह की लाइफ जैकेट

मुख्य तरह दो की लाइफ जैकेट होती हैं. एक SOLAS अप्रूव्ड (Safety of Life at Sea), जो बड़े जहाजों, क्रूज या समुद्री यात्राओं के लिए होती है. watersafetyusa.org के मुताबिक ये बेहद मजबूत होती है, न्यूनतम 150 न्यूटन बुओयेंसी देती है और बेहोश व्यक्ति को भी अपने आप सीधा करके मुंह ऊपर की तरफ कर देती है. ये ऑफशोर, खतरनाक पानी के लिए बेस्ट है.