10. हर ओर से एक सा दिखने वाला चक्र और गुप्त नवकलेवर

मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा है, उसकी बनावट ऐसी है कि आप पुरी के किसी भी कोने या किसी भी दिशा से उसे देखें, वह हमेशा आपको सीधा और अपनी ही तरफ मुख किया हुआ दिखाई देगा. इसके साथ ही, एक निश्चित समय के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी काष्ठ (लकड़ी) की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं. 'नवकलेवर' नाम का यह विशेष अनुष्ठान बेहद गुप्त तरीके से आधी रात को किया जाता है. इस प्रक्रिया में शामिल पुजारी कभी भी बाहर इसका ज़िक्र तक नहीं करते, जो इसे एक परम रहस्यमयी प्रक्रिया बनाता है.