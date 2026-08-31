मेहंदी डिजाइन-1

इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा. जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ धूम-धाम से मनाया जाता है. इस दिन हर जगह खुशियां ही खुशियां नजर आती है. लोग कई तरह-तरह की तैयारियां और पकवान को बनाते हैं. महिलाएं और लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती हैं, बल्कि हाथों को भी मेहंदी से सजाना बेहद ही पसंद करती हैं. अगर आप भी अपनी हथेली को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप मेहंदी के इस तरह के डिजाइन को अपने हाथ में लगा सकते हैं. ये डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है.