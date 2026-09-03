जन्माष्टमी पर घर लाएं ये चीजें

कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप की पूजा और उनके स्वागत का विशेष अवसर होता है. देशभर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है. साथ ही मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कान्हा की प्रिय वस्तुएं घर लाने से जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यदि आप भी इस जन्माष्टमी कान्हा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा से पहले इन 5 चीजों की खरीदारी अवश्य करें.