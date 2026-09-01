जन्माष्टमी पर बदलेगी कुछ राशियों की किस्मत!

इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा और देशभर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जन्माष्टमी का दिन बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस दिन ग्रहों व नक्षत्रों के ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो कि कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लेकर आएगा. जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र के साथ हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बनने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस शुभ संयोग से किन राशियों की किस्मत बदलने वाली है?