क्या है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट के मुताबिक जापान, ब्रिटेन और इटली का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP) अगली पीढ़ी के फाइटर जेट का प्रोजेक्ट है. इन देशों की जरूरत एक बहुत ही स्टील्थ एयरक्राफ्ट की है जो मौजूदा प्लेटफॉर्म जो कुछ भी कर सकते हैं, वह सब कर सके, लेकिन साथ ही एक फाइटिंग नेटवर्क के केंद्र के रूप में भी काम करे. विमान को कई एसेट्स के साथ मिशन को कोऑर्डिनेट करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वह ड्रोन और अन्य मानवरहित वाहनों के झुंड के लिए प्राइमरी नोड के रूप में काम कर सके. अभी कोई भी विमान ऐसा करने में सक्षम नहीं है, हालांकि अमेरिका, यूरोप और चीन में डेवलपर्स इस सफलता को हासिल करने की होड़ में हैं.