Jasmin Bhasin. the new captain of Bigg Boss 14. टेलीविजन की दुनिया की स्थापित एक्ट्रेस Jasmin Bhasin बिग बॉस14 के घर की नई कैप्टन बनी हैं. बीती रात वाले एपिसोड में Jasmin Bhasin ने अपने कैप्टेंसी के टैलेंट से सबको प्रभावित किया. दरअसल, बीते एपिसोड में कैप्टैंसी के लए उनका Pavitra के साथ मुकाबला था, लेकिन Jasmin ने जिस तरह से पूरी टीम को कन्विस किया और फिर जिस तरह से वह खुद कैप्टन बनीं, इसको देखकर सब यही कह रहे हैं कि वह बिग बॉस14 की बेस्ट कैप्टन साबित हो सकती हैं. Jasmin ने सबसे पहले अपनी कंप्टीटर पवित्रा से पूछा कि आखिर वह कैप्टन क्यों बनना चाहती हैं तो पवित्रा ने कहा कि वह कैप्टन बनकर ऐजाज से बदला लेना चाहती है. लेकिन Jasmin ने उन्हें बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि उनके Jasmin Bhasin कैप्टन बनने पर ही वह Pavitra ग्रीन जोन में रहेगी और अली के करीब रहेगी. Jasmin बिग बॉस के घर के करीबकरीब सभी सदस्यों को कन्विंस करने में सफल रही और वह कैप्टन चुनी गई. Jasmin ने काफी कंफ्यूजन के बाद अंततः सभी को कन्विंस कर ही लिया. शो खत्म होने तक सभी Jasmin की बातों से सहमत हो गए थे. ऐसे में अब कहा जा रहा है कि Jasmin बिग बॉस की बेस्ट कैप्टन साबित हो सकती है. ऐसे में अगर आप Jasmin के फैन हैं तो आपके लिए उन्हें सपोर्ट करने का यह अच्छा मौका है. ऐसे में आइए हम देखते हैं बिग बॉस के घर में Jasmin की कुछ खूबसूरत तस्वीरें. सभी फोटोज इंस्टाग्राम.