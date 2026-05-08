देश विदेश में हैं जावेद हबीब के क्लाइंट्स

जावेद हबीब ने बताया कि लंदन में देखा कि वहां बालों को फैशन के तौर पर लिया जाता है. जबकि इंडिया में जरूरत के तौर पर. कभी लंबे बाल, कभी छोटे, कभी स्पाइक्स, तो कभी नेचुरल वेव्स, इसे चेंज करते रहना चाहिए. हेयरस्टाइलिस्ट ने बताया कि उन्होंने लंदन में अपने हेयर कलर किए थे. साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि ट्रेंड्स को blindly follow करने की बजाय, उन्हें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपनाना चाहिए. यही वजह है कि उनके क्लाइंट्स सिर्फ स्टार्स ही नहीं, बल्कि आम लोग भी रहे हैं. क्रिकेट में धोनी और विराट कोहली भी जबरदस्त है. उन्होंने फैशन को कॉपी किया है.