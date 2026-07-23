सरसों के तेल के फायदे

अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि बालों में सरसों का तेल लगाना ही क्यों जरूरी होता है. सरसों का तेल लंबे समय से बालों में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बालों को गजब की मजबूती देता है और साथ ही साथ आपके बालों को शाइनी रखने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद कई पोषक तत्व बालों और स्कैल्प के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. सरसों के तेल में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-6 फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स ये सभी चीजें आपको सरसों के तेल को लगाने से मिलता है. ये तत्व स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने और बालों की जड़ों को पोषण देने में भी मदद करता है.