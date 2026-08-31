स्टीवन स्पीलबर्ग

चाहे आप यकीन करें या न करें, मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को 61 साल की उम्र तक यह पता ही नहीं चला था कि उन्हें डिस्लेक्सिया है. 2012 में क्विन ब्रैडली से बात करते हुए, 'जुरासिक पार्क' के मास्टरमाइंड ने कहा, जो चीज़ें ज़्यादातर लोग लगभग एक घंटे 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, उन्हें पढ़ने में मुझे लगभग दो घंटे 45 मिनट लगते हैं. मुझे बस इतना पता है कि मैं पढ़ने में अभी भी धीमा हूं, लेकिन मैंने इसके साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है उन्होंने आगे कहा, 'फ़िल्मों ने मुझे अपनी काबिलियत और हुनर ​​को महसूस करने में मदद की है.'