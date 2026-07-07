कैलाश खेर की शख्सियत

भारतीय संगीत में सूफी गायकी में सबसे पहला नाम कैलाश खेर का आता है, उनकी आवाज़ में एक अलग तरह का सुकून और गहराई है जो आध्यात्मिकता का एहसास कराती है. यही वजह है कि उनके गाने सिर्फ कानों तक नहीं, बल्कि सीधे दिल तक पहुंचते हैं. 7 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे कैलाश खेर बचपन से ही अपने हमउम्र बच्चों से कुछ अलग माने जाते थे. शुरू से ही उनका मन भजन और ईश्वर की आराधना में रमता था. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज़ 14 साल की उम्र में कैलाश खेर ने गुस्से में घर छोड़ दिया था और 20-21 की उम्र में बिजनेस में हुए भारी नुकसान के बाद वो पुजारी बनने ऋषिकेश चले गए थे. अंक ज्योतिष के अनुसार उनका बार-बार अध्यात्म की ओर खिंचाव का कारण उनकी जन्मतिथि है. आइए जानते हैं उसमें ऐसा क्या खास है?