Kalki Avatar Kaliyug End Kalki Avatar Prediction Hinduism Kalki Avatar Myth Vs Reality Kalki 2898 Ad Movie 8350320
Kalki Avatar: सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लेकर आएंगे कल्कि? कलियुग का होगा अंत, कितनी उम्र, किससे विवाह? इस फिल्म में भी है डिटेल
Kalki Avatar: ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर पाप-लालच-अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर अधर्मियों का संहार करेंगे. इसे कलियुग की समाप्ति का संकेत माना जाएगा. आधुनिक समय में इस विषय को फिल्मों और वेब सीरीज़ में भी नए अंदाज में दिखाया गया है.