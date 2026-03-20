Kalki 2898 AD’ की सबसे बड़ी खासियत

इसका घटनाक्रम महाभारत के युद्ध के बाद से शुरू होता है, जहां भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप दिया था. इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. बता दें, Kalki 2898 AD’ की सबसे बड़ी खासियत है कि यह फिल्म हिंदू पौराणिक कथा को फ्यूचरिस्टिक साइंस-फिक्शन दुनिया से जोड़ती है. बता दें, इस आर्टिकल में कल्कि अवतार से जुड़ी बातें धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है. इंडिया.कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता.