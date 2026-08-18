क्या आप तैयार हैं कल्कि के आगमन के लिए?

कल्कि अवतार का यह रहस्य और सफेद घोड़े से जुड़ी मान्यताएं हमें धर्म और न्याय के प्रति आश्वस्त करती हैं. जयपुर का यह कल्कि मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि आने वाले समय के एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी देता है. इस संगमरमर के घोड़े के पैर पर एक चोट का निशान या दरार दिखाई देता है. स्थानीय मान्यताओं और पुजारियों के अनुसार, यह निशान समय के साथ धीरे-धीरे ठीक हो रहा है.भक्तों का मानना है कि जब यह घाव पूरी तरह से भर जाएगा, तब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होंगे.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.