कल्कि जयंती 2026

हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन कल्कि जयंती मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 17 अगस्त की शाम से शुरू होकर 18 अगस्त की शाम तक रहेगी. ऐसे में आज यानी 18 अगस्त 2026 को कल्कि जयंती मनाई जा रही है. भगवान विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार माने जाने वाले कल्कि अवतार को लेकर सनातन धर्म में कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. खास बात यह है कि मान्यता के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार अभी होना बाकी है और उनका प्राकट्य कलियुग के अंत में होगा. इसके बावजूद हर साल कल्कि जयंती मनाई जाती है. आखिर ऐसा क्यों?