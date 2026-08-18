आखिर क्यों मनाई जाती है कल्कि जयंती?
कल्कि जयंती को सामान्य अर्थों में किसी बीते हुए जन्मदिन की तरह नहीं देखा जाता. धार्मिक परंपरा में यह भगवान विष्णु के भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार की स्मृति और प्रतीकात्मक उत्सव के रूप में मनाई जाती है. मान्यता है कि जब कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और धर्म का ह्रास तथा अधर्म का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे. इसी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए भक्त कल्कि जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस भावी स्वरूप का स्मरण और पूजा करते हैं.