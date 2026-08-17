10 तरह के अटैक ड्रोन

इनमें पहला है, वन वे अटैक ड्रोन, इसकी शुरुआत उन ताकतों ने की जिन्होंने फ़िल्मिंग और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बने आम ड्रोन्स पर बम बांधे और उन्हें दुश्मनों से टकरा दिया. दूसरा है, लोइटरिंग म्यूनिशन. ये मिलिट्री-ग्रेड, खास मकसद से बनाए गए ड्रोन, जिनके पंख अक्सर खास तौर पर X-आकार के होते हैं. तीसरे हैं इंटरसेप्टर्स, इन्हें दूसरे ड्रोन्स को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है. चौथा प्रकार है, लंबी दूरी तक मार करने वाले स्ट्राइक ड्रोन. लंबी दूरी की मिसाइलों की तरह ही, ये सैकड़ों या हज़ारों मील दूर तक विस्फोटक पेलोड पहुंचाते हैं. इसके अलावा बम्बर ड्रोन, कामिकेज अटैक बोट, मिसाइल लॉन्चिंग बोट, सबमरीन, कामिकेज अटैक ड्रोन और मोबाइल रियूजेबल ड्रोन जैसे ड्रोन हैं.