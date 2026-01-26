click this icon for latest updates
Last updated on - January 26, 2026 10:50 AM IST
By Pooja Batra
| Edited by Pooja Batra
हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत के एक्स ब्वॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन की. 'राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज' में दोनों ने एक साथ काम किया था. अपने एक इंटरव्यू में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन ने कंगना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उनपर सैंडल फेंककर मार चुकी है.
अध्ययन ने कहा कि कंगना उन्हें कोकिन लेने के लिए फोर्स करती थी. एक्टर ने बताया कि एक रात कंगना ने उन्हें अपने घर बुलाया और रात को 12 बजे एक कमरे में बंद करते पूजा करने को कहा. उसने मुझे कुछ मंत्र बोलने के कहा. लेकिन मैंने उसका कहा हुआ कुछ नहीं किया.
उसके बाद कंगना की एक करीब ज्योतिष ने मुझे श्मशान घाट में जाकर कुछ चीजें फेंककर आने को कहा. मैं बहुत डर गया था. मैं वहां नहीं गया. मुझे याद है मैं अपने टैरो कार्ड रीडर के पास गया था. उसने बताया कि कोई महिला मेरे ऊपर काला जादू कर रही है.
मैं समझ गया था कि वो पहाड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि कंगना रनौत है. जब मेरी मां को ये बात पता चली तो उन्होंने एक पंडितजी को घर बुलाया. उन्होंने मुझसे पूछा क्या उस महिला का बनाया खाना खाते हो. मैं कहा हां, पंडित जी ने बताया कि वो औरत तुम्हारे खाने में अशुद्ध खून मिलाती है. ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी.
कंगना ने एक इंटरव्यू में बिना किसी का नाम लिए कहा था बिना किसी जांच के मेरे ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए. ये भी कहा गया कि मैं काला जादू करती हूं. मुझे इस तरह के बयान पर हंसी आती है
कंगना ने कहा कि पहले के ज़माने में महिलाओं को डायन बताकर उनपर अत्याचार किया जाता था. उन्हें जला दिया जाता था. लेकिन शायद मैं वाकई में असली डायन हूं जो जलती नहीं जला देती है. ये कहकर कंगना हंसने लगी थी. ये बात उन्होंने मजाकिया अंदाज में की थी.
