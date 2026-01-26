खाने में अशुद्ध खून मिलाती थीं कंगना

मैं समझ गया था कि वो पहाड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि कंगना रनौत है. जब मेरी मां को ये बात पता चली तो उन्होंने एक पंडितजी को घर बुलाया. उन्होंने मुझसे पूछा क्या उस महिला का बनाया खाना खाते हो. मैं कहा हां, पंडित जी ने बताया कि वो औरत तुम्हारे खाने में अशुद्ध खून मिलाती है. ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी.