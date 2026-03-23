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Last updated on - March 23, 2026 9:07 AM IST
By Pooja Batra
| Edited by Pooja Batra
अध्ययन ने कहा था कि कंगना उनके ऊपर काला जादू करती है. यही नहीं एक्टर ने कहा कि एक्ट्रेस उन्हें फिजिकली और मेंटली एब्यूज करती है. बात न मानने पर वो उनकी पिटाई भी करती थीं.
'राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज' में कंगना रनौत और उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने साथ काम किया था. अपने एक इंटरव्यू में अध्ययन ने बताया कि एक्ट्रेस उनपर सैंडिल फेंककर मार चुकी है.
अध्ययन ने कहा कि कंगना उन्हें नशा करने और कोकेन लेने के लिए फोर्स करती थीं. एक्टर ने बताया कि एक बार देर रात कंगना ने उन्हें अपने घर बुलाया और एक कमरे में बंद करके कुछ मंत्र बोलने के लिए कहा, लेकिन मैंने वो नहीं बोले.
अध्ययन ने कहा कि उसके बाद कंगना के एक करीबी ने उन्हें श्मशान घाट जाकर कुछ चीजें फेंककर आने को कहा. मुझे बहुत डर लग रहा था. मैं वहां नहीं गया. मुझे याद है जब मैंने एक ज्योतिष से अपने लिए पूछा तो उसने बताया कि कोई महिला मेरे ऊपर काला जादू कर रही है.
ये सुनते ही मैं समझ गया था कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कंगना रनौत है. जब मेरी मां को इस बात का पता चला तो उन्होंने हमारे पारिवारिक पंडित जी को घर बुलाया. उन्होंने बताया किसी पहाड़ी महिला ने मेरे ऊपर काला जादू किया है. वो मेरे खाने में अशुद्ध खून मिलाती है. ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी.
अध्ययन सुमन के इन आरोपों को बकवास बताते हुए बिना किसी का नाम लिए एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करने का आरोप लगाया है. मुझे ये सुनकर ही हंसी आ रही है.
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