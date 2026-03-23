पैरों तले ज़मीन निकल गई

ये सुनते ही मैं समझ गया था कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि कंगना रनौत है. जब मेरी मां को इस बात का पता चला तो उन्होंने हमारे पारिवारिक पंडित जी को घर बुलाया. उन्होंने बताया किसी पहाड़ी महिला ने मेरे ऊपर काला जादू किया है. वो मेरे खाने में अशुद्ध खून मिलाती है. ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी.