केतन अग्रवाल मर्डर केस

पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस के अनुसार, शुरुआत में इसे ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा माना गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मामला कथित हत्या में बदल गया. इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. जांच अभी जारी है और अदालत में आरोपों की कानूनी प्रक्रिया बाकी है. इसी बीच कंगना रनौत ने इस केस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना रनौत ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों के ऐसे डरावने अपराधों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है.