द ट्रेटर्स' का सीज़न 2

The Traitors 2 Full Contestant List: करण जौहर 'ट्रेटर्स 2' को होस्ट करने के लिए वापस आ गए हैं और गुरुवार को उन्होंने प्राइम वीडियो शो के कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा किया है. फिल्ममेकर ने दूसरे सीज़न का पहला लुक जारी किया और मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारुकी के कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होने की पुष्टि की है. हालांकि, फ़ैन्स 'ट्रेटर्स 2' के कंटेस्टेंट्स के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे, मुंबई में एक शानदार लॉन्च इवेंट के दौरान, प्राइम वीडियो ने 'द ट्रेटर्स 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है. आइए जानते हैं इसमें कौन-कौन शामिल है.