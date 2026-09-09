कॉउचर कलेक्शन-

सालों की दोस्ती और साथ काम करने के बाद करीना कपूर अब रितु कुमार के लेटेस्ट कॉउचर कलेक्शन के लिए म्यूज़ (प्रेरणा) बनकर सामने आई हैं. इंस्टाग्राम पर, स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने कैंपेन की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं, इस फोटोशूट के हर लुक में संस्कृति, विरासत और बेहतरीन कारीगरी साफ झलक रही है. पहले लुक में करीना काले और रस्ट रंग का मेहरोज़ बॉडीसूट पहने दिख रही हैं, जिसके साथ उन्होंने एक शानदार मैचिंग केप कैरी किया है.इस लुक की सबसे खास चीज फर्श तक लंबा, लहराता हुआ केप था जो कंधों से एलिगेंट ढंग से गिरता हुआ शरीर लिपटा दिख रहा है, इसमें पेजली-इंस्पायर्ड पैटर्न, हैवी बॉर्डर, मेटैलिक डिटेलिंग और बारीक कढ़ाई की गई है.