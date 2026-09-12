शेयर की स्टोरी-

उनका मेकअप और हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक के साथ बखूबी बैठ रहे थे. उन्होंने ग्लोइंग स्किन, सॉफ्ट आइब्रो, मस्कारा और होंठों पर न्यूड शेड का इस्तेमाल किया था. सॉफ्ट वेव्स वाले हेयरस्टाइल के साथ एक्ट्रेस किसी डीवा से कम नहीं लग रही थीं. करीना कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक कोलाज शेयर किया, जिसमें लहरिया साड़ी में उनकी अपनी तस्वीर के साथ-साथ करिश्मा की एक पुरानी तस्वीर भी थी, जिसमें उन्होंने वैसी ही साड़ी पहनी थी. करिश्मा को टैग करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, मुझे हमेशा से पता था कि हमारी पसंद अच्छी है, sister's forevre. करिश्मा ने हार्ट इमोजी के साथ इन स्टोरीज़ को रीशेयर किया है.