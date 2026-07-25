Mirage 2000 फाइटर जेट

भारतीय सेना के पास करीब 50 मिराज 2000 फाइटर जेट हैं. करगिर में मिराज-2000 ने ऊंचे पहाड़ों खासकर टाइगर हिल और मुन्थो डालो जैसे इलाकों में बंकरों को नष्ट किया. यह 2336 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से उड़ता है. इसकी रेंज 1550 किलोमीटर है. इसमें 30 mm के दो रिवॉल्वर कैनन लगे हैं. ये हर मिनट 125 राउंड फायर करते हैं. एक खास बता और करगिल के दौरान इजरायल के मदद से मिराज फाइटर जेट्स को लेजर गाइडेड बमों से लैस किया गया था. ये बम टारगेट को खुद ट्रैक करते हैं. मिराज के साथ-साथ MiG-21, MiG-27, और MiG-29 ने भी ग्राउंड अटैक और एयर कवर प्रदान किया था, जिनमें से मिग-21 रिटायर हो चुका है, बाकि के मिग रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया में हैं.