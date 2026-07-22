कारगिल दिवस के 27 साल
26 जुलाई 1999... यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के सैन्य इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है. जब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस, त्याग और पराक्रम की ऐसी मिसाल लिखी, जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है. आज करीब तीन दशक बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, सीमाई चुनौतियां और सैन्य प्रतिस्पर्धा लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं, तब यह सवाल भी उठता है कि दोनों देशों की सैन्य ताकत में आखिर कितना अंतर है? सेना, वायुसेना, नौसेना, मिसाइल क्षमता, आधुनिक हथियारों और परमाणु शक्ति के मोर्चे पर कौन कितना मजबूत है?