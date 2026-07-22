भारत-पाकिस्तान की मिसाइलें

भारत के पास पृथ्वी और अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स (रेंज 700 से 8000 किमी.) भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान की दागी हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकता है. वहीं, पाकिस्तान के पास 2750 किमी. रेंज की शाहीन-3 मिसाइल है. इसके अलावा बाबर (750 किमी.) और राद (350 किमी.) जैसी क्रूज मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं. भारत के पास ब्रह्मोस जैसा क्रूज मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास बाबर(हत्फ-VII) क्रूज मिसाइल है.स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं. ये आंकड़े SIPRI की 2025 के वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस डेटा पर आधारित हैं. इनमें दोनों देशों के हथियारों की संख्या स्टॉकपाइल (रजिस्टर्ड स्टॉक) के रूप में दी गई है.