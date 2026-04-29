करिश्मा कपूर का वायरल वीडियो

Karisma Kapoor Viral Video: सेलेब्स और पैपराजी का रिश्ता हमेशा खट्टा-मीठा रहा है. कई बार पैप्स अपनी मर्यादा लांघकर कलाकारों की ऐसी तस्वीरें क्लिक करते हैं, जो आपत्तिजनक होती हैं. हर एंट्री, हर एग्जिट, सेलेब्स के बच्चे, घर, लाइफस्टाइल और स्माइल को वो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं. लेकिन कई बार इसकी अति हो जाती है. पैपराजी लाइक और व्यूज़ के चक्कर में तस्वीरों और वीडियो को गलत एंगल्स से शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देना चाहते हैं. इस तरह की घटनाएं कई सेलेब्स के साथ हो चुकी हैं. इस लिस्ट में अब करिश्मा कपूर का नाम भी जुड़ गया है. (फोटो-वीडियो से ली गई है)