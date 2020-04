1 / 10

Kate Sharma Latest Pictures देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में खेल जगत और सिनेमा जगत पर भी तालेबंदी कर दी गई है. ऐसे में लोग मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे ही अन्य कलाकार भी करते दिख रहे है. बॉलीवुड एक्ट्रेस केट शर्मा भी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. केट ने एक फिर अपनी तस्वीरों से सनसनी मचा दी है. इस बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरों को शेयर किया है. इन तस्वीरों में केट पीले रंग के टॉप में दिख रही हैं. साथ ही खुले बालों व हल्के मेकअप के साथ केट बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इस दौरान वह कैमरे की तरफ देखकर पोज देती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर पर केट ने कैप्शन दिया है Eye contact can hit you like a bullet. बता दें कि केट मीटू कैंपेन के बाद चर्चा में आ गई थीं. केट ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुभाष घाई पर मीटू कैंपेन के तहत सुभाष घाई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केट को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की है. इस बाबत उन्हें केस भी दर्ज कराया था लेकिन बाद में उन्होंने फिर केस वापस ले लिया था. केट आए दिन अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर धमाल मचाती रहती हैं. कभी शॉर्ट्स पहन तो कभी जिम आउटफिट में. केट की तस्वीरों को उनके फैन्स काफी पसंद करते हैं. आए दिन उनकी कोई न कोई तस्वीर सुर्खियां बटोर ही लेती है. केट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर्स की संख्या 919k है. सभी तस्वीरें केट शर्मा की इंस्टाग्राम से ली गई हैं.