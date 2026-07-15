घर में दिखती है हरियाली

विक्की कौशल ने अपने घर की थोड़ी सी झलक को दिखाया है, जिसमें हर जगह हरियाली ही नजर आ रही हैं, जो घर की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा देती है. लग्जरी के साथ-साथ इस घर में नेचर का भी खास ध्यान काफी ज्यादा रखा गया है और घर को एकदम रॉयल टच के साथ में सजाया गया है, जो सभी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. बालकनी और घर के कई हिस्सों में खूबसूरत इंडोर प्लांट्स को भी लगाया है, जो घर में चार-चांद लगा रहे हैं और सभी लोगों की नजरें भी वहीं पर टिकी रह गई है. ये सभी पत्तियां पूरे माहौल को फ्रेश और सुकूनभरा बना देती हैं.