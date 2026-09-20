एक्ट्रेस ने झेली भद्दी ट्रोलिंग और 'बॉडी शेमिंग'

हम 2026 में हैं, कोई भी यह मानना ​​चाहेगा कि हम आगे बढ़े हैं और हमारी पुरानी सोच भी बदली है और अफ़सोस, घटनाओं का एक बुरा मोड़ हमेशा मशहूर हस्तियों के बारे में हमारी आलोचनात्मक सोच को फिर से चर्चा में ले आता है. ऐसे में अब स्क्रीन पर हमेशा 'परफेक्ट' दिखने के सामाजिक दबाव के कारण कई मशहूर अभिनेत्रियों को डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वजन की वजह से सोशल मीडिया पर भद्दी ट्रोलिंग और 'बॉडी शेमिंग' (Body Shaming) का सामना करना पड़ा. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्हें मां बनने के बाद मोटापे और वेट गेन की वजह से ताने सुनने पड़े