Vicky Kaushal katrina kaif First look of the Newly Married Couple जिस घड़ी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंध गए. अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने सात फेरे लिए. सात जन्म साथ निभाने का वादा किया. इस खास मौके पर जहां एक तरफ कैटरीना ने बादामी रंग का डिज़ाइनर लहंगा पहना था वहीं विक्की ने पंजाबी शेरवानी कैरी किया था. इस नवविवाहित जोड़े की शादी की नई तस्वीरें सामने आई हैं. जिन्हें देखकर लग रहा है जैसे आसमां भी अपना सिर झुकाकर आशीवार्द दे रहा है. बता दें, ‘संगीत’ की रात को पंजाबी ट्रैक पर खूब धमाल मचाया गया. पंजाबी बीट्स के लिए विक्की का प्यार जगजाहिर है. ‘संगीत’ में हाल ही में चार्टबस्टर ‘बिजली बिजली’ सहित कुछ बेहतरीन ट्रैक पर हार्डी संधू और आस्था गिल ने लाइव परफॉर्म किया. वहीं कपल ने दिल खोलकर डांस किया. कार्यक्रम स्थल पर आयोजकों ने होटल में मेहमानों और कर्मचारियों को शादी से संबंधित कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर अपलोड करने से रोकने के लिए इंटरनेट जैमर तैनात किए हैं. इसलिए, अभी तक कार्यक्रम स्थल के अंदर से कोई भी फोटो इंटरनेट पर नहीं आई है. देखें इस जोड़े की प्यारी तस्वीरें. इनपर अपना प्यार और आशीवार्द बरसाइए.