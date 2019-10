1 / 15

Katheryn Elizabeth Hudson यानी Katy Perry दुनिया की एक मशहूर सिंगर हैं. बॉलीवुड संगीत पंसद करने वाला संभवतः कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कैटी पेरी को नहीं जानता होगा. दुनिया में अपनी शानदार आवाज के लिए जानेजानी वाली कैटी के इंस्टाग्राम पर 86 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं. इसी से आप अंजादा लगा सकते हैं कि उनकी फैन फॉलोविंग कैसी है. Katheryn Elizabeth Hudson को पेशेवर दुनिया ने Katy Perry नाम दिया है. 25 अक्टूबर को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है. इसी मौके पर उन्होंने खुद अपनी एक बेहद खूबसूरत बिकिनी तस्वीर शेयर की है, जिसे उनके फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. सिंगिंग के अलावे कैटी सॉन्ग राइटर और टेलीविजन जज भी हैं. कैटी ने बचपन में एक चर्च में गाना गाया था. संगीत की दुनिया में उनका वह पहला कदम था. इसके बाद कैटी ने 2001 में अपना पहला अलबम Katy Hudson लॉन्च किया, लेकिन वह बहुत सफल नहीं हो सका. इसके बाद कैटी ने खुद को काफी बदला और करीब 7 साल के अंतराल के बाद 2008 में उन्होंने अपना दूसरा अलबम One of the Boys लॉन्च किया. इस अलबम के गाने का बोल था I Kissed a Girl. इस गाने को लेकर काफी विवाद भी हुआ. जो भी हो. इसके बाद कैटी दुनिया में एक स्टार बन गई थीं. उन्होंने 2010 में अपना तीसरा अलबम Teenage Dream लॉन्च किया. इस अलबम ने कई रिकॉर्ड्स बनाए और दूसरी तरफ कैटी भी दुनिया की स्टार बन गईं. आप भी देखिए जन्मदिन के अवसर इस स्टार की कुछ खूबसूरत तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम