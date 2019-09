1 / 20

टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक Kavita Kaushik इन दिनों खूब जलवे बिखेर रही हैं. लोकप्रिय टीवी सीरियल FIR में चंद्रमुखी चौटाला के किरदार से फेमस हुईं कविता अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. ताजा तस्वीर में वह फिशिंग करती हुई नजर आ रही हैं. इससे पहले वह योग करते हुए अपनी तमाम तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं. चंद्रमुखी यानी कविता के बोल्ड और हॉट अंदाज वाली ये तस्वीरें उनके फैन्स खूब पसंद करते हैं. फिशिंग वाली तस्वीरों के साथ कविता ने कैप्शन दिया है Basics Hunt and eat , soak the sun , sleep under the moon. इसी से अंदाजा लगाया जा सकती है कि कविता इन दिनों कितना एन्जॉय कर रही हैं. एकता कपूर Ekta Kapoor के सीरियल कुतुंब Kutumb से ग्लैमर की दुनिया में कदम रहने वाली कविता डांस रियलिटी शो नच बलिये Nach Baliye और झलक दिखला जा Jhalak Dikhhla Jaa में भी अपने जलवे दिखा चुकी हैं.