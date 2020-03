1 / 13

Kendall Jenner Photos रियलिटी टीवी स्टार और अमेरिकन मॉडल Kendall Jenner अपनी तस्वीरों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. Keeping Up with the Kardashians शो से सबका दिल जीतने वाली इस मॉडल की हॉटनेस के सब कायल हैं. Forbes मैगज़ीन के अनुसार 2015 के टॉप अर्निंग यानी ज़्यादा कमाई करने वाली मॉडल्स की लिस्ट मेंKendall Jenner 16 नंबर पर थीं और देखते देखते साल 2017 में ये मॉडल दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मॉडल बन गईं. जेनर अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी सेक्सी तसवीरें शेयर करती रहती हैं. कई हिट म्यूजिक वीडियोज का चेहरा रहीं जेनर ने हाल ही में अपने कार्दशियां परिवार के साथ पूल डे का आनंद लिया था. उनके द्वारा ली गई सेल्फी में वह बिकनी लुक में नजर आ रही थीं, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी थी. यहां देखिए Kendall Jenner की कुछ तस्वीरें जो इंस्टाग्राम से ली गई हैं.