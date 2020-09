1 / 8

Rape With Corona Infected Girl in Ambulance केरल में पथनममिट्टा के समीप एंबुलेंस चालक ने 19 साल की एक कोविड19 मरीज से रेप का मामला सामने आया है. एम्बुलेंस से कोरोना मरीज लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था. लड़की को अकेले ही रेफर किया गया था. तभी सुनसान जगह पर चालक ने लड़की के साथ रेप Rape in Ambulance जैसी वारदात को अंजाम दिया. इस घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने स्वयं ही मामला दर्ज किया है.