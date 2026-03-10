कोर्ट ने शख्स के पक्ष में क्यों दिया फैसला?

कोर्ट का ये फैसला इस कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि लॉटरी टिकट को Bearer Instruments यानी धारक दस्तावेज़ के रूप में क्लासीफाइड किया जाता है. इसका मतलब यह है कि जिसके पास फिजिकल टिकट है, उसे कानूनी रूप से उसका मालिक माना जाता है. लॉटरी नियमों के अनुसार, इनाम की रकम उस व्यक्ति को दी जाती है, जो ओरिजनल विनिंग टिकट दिखा पाता है. अगर टिकट का असली मालिक इसके खोने की शिकायत भी करे, तो भी वह प्राइज मनी क्लेम नहीं कर सकता. इसलिए कोर्ट ने शख्स के पक्ष में अपना फैसला दिया.