7 दिन का परफेक्ट ट्रैवल प्लान

दिन 1: कोच्चि आगमन. शाम को फोर्ट कोच्चि की सैर और कथकली डांस परफॉर्मेंस देखें. दूसरे दिन कोच्चि का मट्टनचेरी पैलेस देखें और दोपहर बाद मुन्नार के लिए निकलें. तीसरे दिन आप मुन्नार के चाय बागान, एराविकुलम नेशनल पार्क और मट्टुपेट्टी डैम घूमें. चौथे दिन मुन्नार से थेक्कडी पहुंचें. शाम को पेरियार झील में बोट सफारी का आनंद लें. पांचवें दिन आप थेक्कडी से एलेप्पी जाएं. दोपहर में हाउसबोट पर सवार हों और वहीं रात बिताएं. छठे दिन एलेप्पी से कोवलम की ओर बढ़ें. शाम को लाइटहाउस बीच पर रिलैक्स करें. सातवें दिन आप त्रिवेंद्रम में पद्मनाभस्वामी मंदिर के दर्शन करें और अपनी यादों के साथ वापसी करें.