ग्लोबल ट्रैवल रैंकिंग में 'केरल' अव्वल, इन 10 जगहों की वजह से दुनिया भर चमका नाम, 7 दिन में आप ऐसे घूम सकते हैं ये जगह
केरल को साल 2026 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 26 पर्यटन स्थलों में चुना गया है, जहां कोच्चि से लेकर मुन्नार तक की खूबसूरती सैलानियों को लुभा रही है. अगर आप भी 'गॉड्स ओन कंट्री' जाने का प्लान कर रहे हैं, तो 7 दिन का यह परफेक्ट इटिनररी आपके सफर को यादगार बना देगा.