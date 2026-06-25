बढ़ती गई नजदीकियां
दिवाली पार्टी के बाद सिया और चेतन के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहा. दोनों अक्सर फोन पर घंटों बात करते थे और कई बार व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करते थे. समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता चला गया. पुलिस के अनुसार, दोनों ने एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताया, जिससे रिश्ता सामान्य दोस्ती से आगे बढ़ गया. इसी दौरान सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हो चुकी थी, लेकिन चेतन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने उसकी निजी जिंदगी को उलझा दिया. यही उलझन बाद में पूरे मामले का केंद्र बिंदु बन गई.