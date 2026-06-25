परिवार की पसंद था रिश्ता

सिया और केतन का रिश्ता परिवारों की सहमति से तय हुआ था. बताया जा रहा है कि सिया ने भी शुरुआत में इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी. दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट चुके थे और भविष्य की योजनाएं भी बनाई जा रही थीं. केतन एक सफल युवा कारोबारी था और परिवार इस रिश्ते को लेकर काफी खुश था, लेकिन इसी दौरान सिया की जिंदगी में चेतन की एंट्री हो चुकी थी. पुलिस का मानना है कि सगाई के बाद भी चेतन के साथ उसका संपर्क बना रहा, जिससे हालात धीरे-धीरे जटिल होते चले गए और रिश्तों के बीच टकराव बढ़ने लगा.