दादा ने खड़ी की थी सफलता की नींव

अग्रवाल परिवार के कारोबारी साम्राज्य की शुरुआत केतन के दादा देवीचंद अग्रवाल ने की थी. उन्होंने सालों की मेहनत से कंपनी को स्थापित किया और धीरे-धीरे उसे बड़े स्तर तक पहुंचाया. बाद में परिवार के अन्य सदस्य भी कारोबार से जुड़े और बिजनेस का विस्तार हुआ. कंपनी ने रियल एस्टेट के अलावा हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. बताया जाता है कि पुणे और आसपास के इलाकों में कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं. इसी मजबूत कारोबारी विरासत के कारण केतन पर भी बड़ी जिम्मेदारियां थीं और परिवार उनसे भविष्य में और बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद कर रहा था.