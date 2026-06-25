कौन है चेतन चौधरी?
चेतन चौधरी एक युवा कारोबारी है, जो ड्राय फ्रूट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ बताया जाता है. पुलिस के अनुसार उसकी उम्र 22 साल है. वो अपने बिजनेस के कारण कई व्यापारियों और कारोबारियों के संपर्क में रहता था. चेतन का लाइफस्टाइल केतन की तुलना में बिल्कुल अलग माना जाता है. जहां एक तरफ केतन बड़े कारोबारी परिवार का हिस्सा थे, वहीं चेतन ने अपना काम अपने स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की. जांच में उसका नाम सामने आने के बाद वो अचानक चर्चा का केंद्र बन गया. पुलिस अब उसके बिजनेस, रिश्तों और गतिविधियों को विस्तार से खंगाल रही है.