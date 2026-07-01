केतन मर्डर केस में अब होगा सिया का लाइ डिटेक्टर टेस्ट

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है. इस केस के दोनों आरोपी सिया गोयल और उसका लवर चेतन चौधरी 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है.आरोप है कि सिया ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन को लोहागढ़ फोर्ट से सीधे 400 फीट नीचे खाई में धक्का दे दिया था. इससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने अब तक 3 दफा सिया और चेतन को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की. दोनों अब एक-दूसरे को इस साजिश का मास्टरमाइंड बता रहे हैं. ऐसे में पुलिस अब मुख्य आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफ यानी लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है. यह टेस्ट अदालत में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता, फिर भी जांच एजेंसियां मानती हैं कि इससे ऐसे सुराग मिल सकते हैं.