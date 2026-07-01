केतन मर्डर केस में अब तक क्या सामने आया?
पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी. जांच में मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और दूसरे सबतों की जांच की जा रही है. हालांकि, सिया और चेतन के बीच हुई चैटिंग का डेटा डिलीट किया जा चुका है, कुछ फोटोज भी डिलीट की गई हैं. पुलिस ने डेटा रिकवर करने के लिए दोनों के मोबाइल फोन लैब में भेजे हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के बाद केतन का मोबाइल फोन कुछ समय तक सिया के पास क्यों रहा? क्या उससे किसी तरह के डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की गई? फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं.