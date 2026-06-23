2.रेलवे में बढ़ेगा जुर्माना
1 जुलाई से रेलवे यात्रियों के लिए भी कई नियम सख्त हो सकते हैं. सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किया है. नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर मिनिमम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो सकता है. इसके अलावा रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.सबसे बड़ा बदलाव खतरनाक चीजों को ट्रेन में ले जाने को लेकर है. ऐसे मामलों में अब मिनिमम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है.