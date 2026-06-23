4. बदल जाएंगे FD के नियम

जुलाई महीने की शुरुआत के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों के लिए कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों की समीक्षा की है. ऐसे में कुछ बैंक FD पर मिलने वाले रिटर्न में बदलाव कर सकते हैं. आमतौर पर बैंक बाजार की स्थिति, महंगाई और आरबीआई की नीतियों के आधार पर अपनी जमा योजनाओं की ब्याज दरें तय करते हैं. अगर कोई व्यक्ति नई FD कराने की योजना बना रहा है या पुरानी FD को रिन्यू करना चाहता है, तो उसे पहले बैंक की ताजा ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.